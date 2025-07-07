Хищения миллиардов, выделенных на защиту Курской области: ход дела о коррупции и связь со Старовойтом

Вскоре после вторжения ВСУ в Курскую область, которое произошло 6 августа 2024 года, Генпрокуратура начала расследование по трате госсредств на ее оборону. По предъявленному ей иску на строительство оборонительных сооружений было выделено и планировалось выделить около 19 миллиардов рублей. Эти средства должны были пойти на строительство окопов, опорных пунктов, огневых точек, блиндаже, противотанковых ловушек и других сооружений, которые стали бы защитой для российских солдат.