Хищения миллиардов, выделенных на защиту Курской области: ход дела о коррупции и связь со Старовойтом

На строительство окопов в Курской области могло быть выделено 19 миллиардов рублей.
Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье. На фоне этого СМИ со ссылкой на источники начали публиковать информацию о том, что в отношении чиновника велись проверки относительно его возможных связей с хищениями при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По некоторым данным, Старовойта могли задержать уже вечером 7 июля.
Всего на строительство окопов, блиндажей и других пограничных оборонительных сооружений из госбюджета могло быть выделено около 19 миллиардов рублей. По современным данным, ущерб от коррупции составил более четырех миллиардов. Вместо реального возведения обороны на границе создавалась видимость работы. Подробнее о ходе расследования, начатого Генпрокуратурой, массовых арестах чиновников в Курской области и показаниях фигурантов против Старовойта — в материале URA.RU.
Был нанесен ущерб в 4,1 млрд рублей.
Хинштейн заявил, что всего был нанесен ущерб в 4,1 млрд рублейФото: Роман Наумов © URA.RU.
Ответчики по делу о хищении бюджетных средств при строительстве оборонных сооружений в Курской области причинили ущерб государству на сумму до 4,1 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24», ссылаясь на решение суда первой инстанции по иску Генпрокуратуры.
«Надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 млрд рублей. Это было полтора месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены», — сообщил глава региона в интервью Kursk City. Позже суд увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд рублей, отметив, что ответчики получили эти деньги незаконно в качестве дополнительной прибыли.
Врио губернатора уточнил, что по решению суда средства будут изъяты у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, а также у компаний-подрядчиков, их бенефициаров и руководителей. Эти деньги должны были быть направлены на строительство фортификационных сооружений и оборонительных рубежей на приграничных территориях региона.
Расследование Генпрокуратуры.
Вскоре после вторжения ВСУ в Курскую область, которое произошло 6 августа 2024 года, Генпрокуратура начала расследование по трате госсредств на ее оборону. По предъявленному ей иску на строительство оборонительных сооружений было выделено и планировалось выделить около 19 миллиардов рублей. Эти средства должны были пойти на строительство окопов, опорных пунктов, огневых точек, блиндаже, противотанковых ловушек и других сооружений, которые стали бы защитой для российских солдат.
Как действовала схема.
В Курской области должны были возвести окопы, опорные пункты и другие сооружения обороныФото: Денис Моргунов © URA.RU.
По данным следствия, с 2022 по 2023 год на строительство укреплений в Курской области из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд рублей. В условиях особого режима, введенного для ускорения работ, региональные власти получили расширенные полномочия, включая возможность заключать госконтракты без проведения аукционов. Этим, по версии прокуратуры, и воспользовались чиновники.
Подрядчиком работ стала «Корпорация развития Курской области», руководимая Владимиром Лукиным. По предварительным данным, вместе с заместителями Игорем Грабиным и Снежаной Мартьяновой он заключал контракты с аффилированными компаниями, завышая стоимость работ и услуг. Деньги выводились через сеть фирм-однодневок, а вместо реального строительства укреплений средства тратились на покупку элитной недвижимости и автомобилей. Всех троих арестовали по подозрению в коррупции в декабре 2024-январе 2025 годов, их вина не доказана.
По данным, Генпрокуратуры, ответчики по делу «создали видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов». Они «заключили фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей».
Круг подозреваемых.
В коррупционную схему, по данным Генпрокуратуры, были вовлечены не только представители «Корпорации развития», но и депутаты Курской областной думы, предприниматели и родственники фигурантов дела. В частности, депутат Максим Васильев, по версии следствия, помогал в выборе подрядчиков, чьи фирмы получили более 385 млн рублей. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему депутату Юрию Бессонову и брату одной из подозреваемых, владельцу ряда компаний, получивших крупные госконтракты. Также по делу проходит гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков. Вина фигурантов еще не доказана.
Аресты и иски на миллиарды.
Смирнов был задержан по делу о хищенияхФото: Роман Наумов © URA.RU.
В конце декабря 2024 года и начале января 2025 года основные фигуранты дела были задержаны. По делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной под стражу заключены бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.
Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Курской области с требованием взыскать с обвиняемых 3,2 млрд рублей ущерба. Также ведомство настаивает на аресте счетов и имущества компаний, фигурирующих в деле, а также на запрете Росреестру регистрировать сделки с их недвижимостью.
Гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД, он взят под стражу. Следствие считает, что именно он давал указания заключать контракты, связанные с возведением оборонительных сооружений. По данным следствия, речь идет о нецелевом расходовании 173 млн рублей из бюджета. Ранее по этому же делу в СИЗО был отправлен его заместитель Игорь Грабин, который, по версии следствия, отвечал за вывод средств.
В ходе обысков у Лукина было обнаружено почти 2 млн рублей наличными и коллекция дорогих часов на сумму более $100 тысяч. Следствие намерено выяснить законность происхождения этих средств и имущества. Эксперты отмечают, что расследование может затронуть и других чиновников, а итоговая квалификация обвинений будет зависеть от результатов экспертиз и сотрудничества подозреваемых со следствием.
Возможная проверка Старовойта.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о самоубийстве Старовойта: возможные проверки и показания против экс-главы Минтранса.
Источники РЕН ТВ сообщили о том, что Смирнов дал показания против Старовойта. По данным собеседников RT в правоохранительных органах, против него дали показания его бывшие подчиненные, которые также проходят по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.
В отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений. Это отметил источник в правоохранительных органах в беседе с РБК.
Сотрудники СК России могли уже вечером 7 июля задержать и доставить на вопрос бывшего министра транспорта. Об этом сообщили в RT со ссылкой на источники. Отмечается, что ему могли предъявить обвинения в многомиллионных хищениях.
Перспективы расследования.
Юристы предупреждают, что делать выводы о виновности преждевременно до вынесения судебного приговора. По словам адвокатов, следствие может продлиться год и более, а обвинения могут быть дополнены новыми эпизодами по мере проведения экспертиз. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.
Реакция властей.
После вторжения ВСУ Генпрокуратура начала проверки в Курской областиФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Хинштейн заявил о полной поддержке работы правоохранительных и надзорных органов и пообещал содействие в возмещении причиненного государству ущерба. Руководство региона также выразило готовность принять дополнительные меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.
Назначение Александра Хинштейна врио губернатора Курской области связывают с необходимостью кризисного управления и усиления контроля за расходованием бюджетных средств. Политологи отмечают, что перед новым руководителем стоят задачи по стабилизации ситуации, поддержке переселенцев и восстановлению доверия жителей.
Будет ли возмещен ущерб государству.
На данный момент вопрос возврата похищенных средств остается открытым. Следствие продолжает работу по выявлению всех участников схемы и установлению точных размеров ущерба. Прокуратура требует не только взыскания ущерба, но и ограничения любых операций с активами фигурантов до завершения расследования и судебных разбирательств.
Контроль за расходованием бюджетных средств усилен.
Власти региона заявляют о намерении ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств, особенно при реализации проектов, связанных с обороной и безопасностью. Ведется работа по пересмотру процедур госзакупок и усилению ответственности должностных лиц.