Пожар по улице Новороссийской в Севастополе тушили 5 часов

Силы МЧС России прибыли к месту и подали на тушение стволы. Также с территории вынесли в безопасное место два газовых баллона, не допустив их критического нагрева. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар площадью 350 квадратных метров ликвидировали полностью в 15 часов 38 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. От МЧС России на месте работали 27 специалистов и 9 автомобилей.