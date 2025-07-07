Упал на рельсы и заснул: в Москве спасли чуть не попавшего под поезд пассажира

Бурное обсуждение, очевидно, острого вопроса, переросло в настоящую драку. В итоге, женщина не смогла совладать с эмоциями и столкнула мужчину на рельсы. Но здесь можно было предположить, что мужчина поспешит выбраться, однако, на удивление очевидцев и сотрудников полиции, просматривавших записи, мужчина спокойно улегся на пути. Причем, он даже успел заснуть. Кто-то, правда, предположил, что мужчина потерял сознание, однако, нет, пострадавший действительно уснул. Что интересно, для этого ему понадобилось пару секунд в горизонтальном положении. Вот это можно назвать стрессоустойчивостью. На помощь пострадавшему поспешили сотрудники полиции, которые и вытащили мужчину, пока он не оказался под колесами поезда.