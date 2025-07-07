Упал на рельсы и заснул: в Москве спасли чуть не попавшего под поезд пассажира

Женщина, столкнувшая на рельсы мужчину в московском метро, была задержана, о чем сообщают «Известия». Вспомним, что произошло и что теперь грозит гражданке, не сумевшей удержать эмоции.
Слишком бурный конфликт.
На станции Кунцевская в московском метро произошел серьезный инцидент, рассказывает «Царьград» со ссылкой на NewsAlert. Пассажирка вступила в открытый конфликт с мужчиной, который, как выяснилось, был ее знакомым. На камерах видеонаблюдения видно, как разворачивалась история, поэтому придумать что-то женщине будет непросто.
Бурное обсуждение, очевидно, острого вопроса, переросло в настоящую драку. В итоге, женщина не смогла совладать с эмоциями и столкнула мужчину на рельсы. Но здесь можно было предположить, что мужчина поспешит выбраться, однако, на удивление очевидцев и сотрудников полиции, просматривавших записи, мужчина спокойно улегся на пути. Причем, он даже успел заснуть. Кто-то, правда, предположил, что мужчина потерял сознание, однако, нет, пострадавший действительно уснул. Что интересно, для этого ему понадобилось пару секунд в горизонтальном положении. Вот это можно назвать стрессоустойчивостью. На помощь пострадавшему поспешили сотрудники полиции, которые и вытащили мужчину, пока он не оказался под колесами поезда.
После опроса выяснилось, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Известия» передают, что женщину задержали, о чем сообщило главное управление МВД России по Москве: «По предварительным данным, на платформе станции метро “Кунцевская” Большой кольцевой линии между знакомыми мужчиной и женщиной возник конфликт. Во время ссоры гражданка толкнула своего оппонента, из-за чего он упал на жесткий путь».
В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении. Статья не сильно обременяющая — «Мелкое хулиганство».