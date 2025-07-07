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Появились кадры с места самоубийства Романа Старовойта

Тело снятого с должности главы Министерства транспорта России Романа Старовойта в понедельник, 7 июля, обнаружили у его личного автомобиля, припаркованного около парка имени Малевича в Одинцовском городском округе. В Сети публикуют множество кадров с места обнаружения тела.

Тело снятого с должности главы Министерства транспорта России Романа Старовойта в понедельник, 7 июля, обнаружили у его личного автомобиля, припаркованного около парка имени Малевича в Одинцовском городском округе. В Сети публикуют множество кадров с места обнаружения тела.

Прибывшие на место случившегося сотрудники экстренных служб оцепили стоянку. Около экс-министра обнаружили огнестрельное оружие. Кроме того, на травы, где лежало тела Старовойта, было несколько больших пятен крови.

О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Утром того же дня президент России Владимир Путин снял Романа Старовойта с занимаемой должности руководителя ведомства. Позже глава государства назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Старовойта сместили с поста руководителя ведомства не из-за того, что к нему «больше нет доверия».

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