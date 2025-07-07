Лавров после саммита БРИКС сделал важные заявления об Украине, НАТО и Европе

«Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших “планах напасть на Европу” и тем более “оккупировать” ее ничего не известно», — рассказал Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.