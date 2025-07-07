Лавров после саммита БРИКС сделал важные заявления об Украине, НАТО и Европе

Сергей Лавров назвал условия мирного соглашения по украинскому вопросу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он указал на негативные последствия расширения НАТО, обозначил обязательные пункты мирного соглашения с Киевом и напомнил позицию по отношению к европейским странам. Важные заявления главы МИД — в материале URA.RU.
Зреет бунт на корабле.
Страны НАТО стали отдавать больший приоритет внутренним заботам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Внутри Североатлантического альянса углубляются разногласия, «зреет бунт на корабле». Это связано с тем, что больше стран хотят руководствоваться собственными национальными интересами.
«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет. Все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — приводит слова Лаврова RT.
При этом глава МИДа отметил, что расширение состава участников БРИКС не создает рисков для функционирования объединения. Напротив, потенциал организации находится лишь на начальной стадии раскрытия.
Планов нападать — нет.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛавров: Россия не планирует нападать или оккупировать Европу.
Москва не рассматривает возможности нападения на европейские государства. Речи об их оккупации тоже не идет, заявил Сергей Лавров.
«Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших “планах напасть на Европу” и тем более “оккупировать” ее ничего не известно», — рассказал Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
Условия мирного соглашения с Киевом.
Ранее озвученные Россией условия соглашения с Украиной остались неизменными Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Отдельно Министр иностранных дел остановился на условиях соглашения о прекращении конфликта в Украине. По мнению Лаврова, они должны включать демилитаризацию и денацификацию Украины. Также важна отмена введенных против России санкций.
«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — подчеркнул Сергей Лавров.
Руководитель отметил, что Россия и Украина обсуждают возможные даты новых переговоров. По его словам, результатом должна стать выработка устойчивого мирного соглашения, а не временное прекращение боевых действий.
Страны трезво смотрят на украинский конфликт.
Страны БРИКС сдержаны в оценках конфликта на Украине и стали больше понимать первопричины кризиса Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Участники саммита БРИКС продемонстрировали возрастающее осознание коренных причин кризиса на Украине, указал глава МИД. Многие придерживались сдержанных и беспристрастных точек зрения.
«Все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в угрозах безопасности нашей страны, создававшихся Западом на протяжении многих лет. Это касается расширения НАТО на восток с очевидной целью поглотить Украину и прямо на наших границах выстраивать военную машину НАТО», — уточнил Лавров.
Виновные в терактах на ж/д мостах будут наказаны.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПри обрушении моста под Брянском пострадали 110 человек.
Москва не выносит на международную повестку вопрос о расследовании нападений на российские железные дороги и мосты. Но все причастные к этим инцидентам понесут ответственность.
«Такие удары давным-давно запрещены многочисленными конвенциями… Что касается… привлечения виновных к наказанию, мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию. Мы сами занимаемся этим… Никто не должен уйти от ответственности», — сказал Лавров.