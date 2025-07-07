В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. Пожилая супружеская пара и их 40-летний сын найдены мертвыми в квартире в Ростове-на-Дону, следователи возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В воскресение в местных соцсетях появилась информация, что в Ростове-на-Дону в квартире обнаружили три трупа, которые пролежали там почти месяц. В публикациях сообщалось, что квартиру вскрыли из-за жалоб на ужасный запах. Якобы погибшие — это семья из Херсона, пожилые родители и их сын. В понедельник в региональном главке СК РФ подтвердили информацию о погибшей семье.
«Шестого июля … в квартире, расположенной в городе Ростов-на-Дону по переулку Суздальский, обнаружены тела супружеской пары 63 и 65 лет, а также их 40-летнего сына… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Следователи на данный момент установили, что дверь квартиры была заперта изнутри, следов взлома или постороннего проникновения не обнаружено. В ходе осмотра тел с участием эксперта телесных повреждений, которые указывали бы на насильственный характер смерти, также не обнаружено, отметили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Для точного установления причин смерти назначено проведение судмедэкспертиз, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, подчеркнули в ведомстве.