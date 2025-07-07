В Ростове-на-Дону нашли тела пожилых супругов и их сына

В воскресение в местных соцсетях появилась информация, что в Ростове-на-Дону в квартире обнаружили три трупа, которые пролежали там почти месяц. В публикациях сообщалось, что квартиру вскрыли из-за жалоб на ужасный запах. Якобы погибшие — это семья из Херсона, пожилые родители и их сын. В понедельник в региональном главке СК РФ подтвердили информацию о погибшей семье.