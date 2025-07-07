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Мужчина утонул в пруду в Пружанском районе

Сегодня около 19.00 сотрудниками МЧС было обнаружено тело погибшего мужчины в 50 м от берега на глубине 2,5 м.

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый мужчина утонул в пруду в Пружанском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОД.

По информации, вчера 6 июля в Пружанское РОВД поступило сообщение от очевидцев, что на пруду, расположенном в 250 м юго-западнее деревни Колозубы пропал мужчина 1987 года рождения, проживавший в деревне Павлово.

Сегодня около 19.00 сотрудниками МЧС было обнаружено тело погибшего мужчины в 50 м от берега на глубине 2,5 м.

По предварительной информации, мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться и не вернулся на берег. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели проводится проверка. -0-