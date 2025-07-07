Балицкий раскрыл, как Россия получает информацию о местоположении украинских ТЦК

«За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников», — написал Балицкий.