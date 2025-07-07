Арсланова лишили звания генерал-полковника и осудили на 17 лет

Бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Халил Арсланов был приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и мошенничестве по решению 235-го гарнизонного военного суда. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.
Кроме того, суд лишил Арсланова звания генерал-полковника и назначил ему штраф в размере 24,5 миллиона рублей.
— Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника, — передает сообщение инстанции РИА Новости.
Изначально прокуратура попросила приговорить Арсланова к 19 годам лишения свободы. Он связан с громким делом компании «Воентелеком» о хищении 1,6 миллиарда рублей из государственного бюджета. Вместе с ним судят еще нескольких высокопоставленных чиновников из ВС РФ.
Так, помимо Арсланова, по делу проходят экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления российской армии полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. История этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».