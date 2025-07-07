Арсланова лишили звания генерал-полковника и осудили на 17 лет

Бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Халил Арсланов был приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и мошенничестве по решению 235-го гарнизонного военного суда. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.