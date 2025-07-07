Семью из Херсона нашли мертвыми в Ростове-на-Дону

Главк СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир в Ростове-на-Дону в Суздальском переулке тел супружеской пары 63 и 65 лет и их 40-летнего сына. По данным местных СМИ, семья приехала из Херсона, а их тела пролежали в квартире около месяца.