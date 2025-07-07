Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семью из Херсона нашли мертвыми в Ростове-на-Дону

Главк СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир в Ростове-на-Дону в Суздальском переулке тел супружеской пары 63 и 65 лет и их 40-летнего сына.

Главк СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир в Ростове-на-Дону в Суздальском переулке тел супружеской пары 63 и 65 лет и их 40-летнего сына. По данным местных СМИ, семья приехала из Херсона, а их тела пролежали в квартире около месяца.

Дело пока возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи не обнаружили следов взлома или постороннего проникновения в жилище. На телах также не были найдены следы, указывающий на насильственный характер лишения жизни.

Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз.