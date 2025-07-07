Отец Илона Маска собрался в ДНР

Ранее Эррол Маск уже посещал Россию для участия в международном «Форуме будущего 2050», где обсуждал возможные бизнес-проекты и называл Москву одной из лучших столиц мира. По данным политологов, его визит был связан с намерением наладить деловые контакты с российскими компаниями, а не с позицией его сына Илона Маска, с которым у Эррола сложились напряженные отношения.