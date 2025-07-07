Отец Илона Маска собрался в ДНР

Отец Маска собрался приехать на новые территории РФ.
Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, заявил о своем желании посетить регионы, которые вошли в состав России после 2014 года. Об этом он заявил в интервью шоу «Центральный канал».
«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — отметил Эррол Маск. Видео опубликовано в VK.
Ранее Эррол Маск уже посещал Россию для участия в международном «Форуме будущего 2050», где обсуждал возможные бизнес-проекты и называл Москву одной из лучших столиц мира. По данным политологов, его визит был связан с намерением наладить деловые контакты с российскими компаниями, а не с позицией его сына Илона Маска, с которым у Эррола сложились напряженные отношения.