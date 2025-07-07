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Режим ЧС введен в Шамильском районе Дагестана

Пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану сообщила, что в Шамильском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану сообщила, что в Шамильском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Там из-за размыва дороги прервано транспортное сообщение с шестью населенными пунктами.

Сообщается, что также нарушено энергоснабжение шести населенных пунктов района.

К настоящему времени аварийно-восстановительная бригада РЭС электроснабжение в Шамильском районе полностью восстановила и устранила повреждения ЛЭП.

Но на восстановление транспортного сообщения специалисты отводят от 7 до 10 дней.