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Инвесторы разочаровались в Украине

Американская инвестиционная компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины, сообщает агентство Bloomberg. Решение крупнейшего в мире управляющего активами связано с падением интереса иностранных инвесторов к вложениям в украинскую экономику.

Инвесткомпания прекратила поиски денег на Украину.

Американская инвестиционная компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины, сообщает агентство Bloomberg. Решение крупнейшего в мире управляющего активами связано с падением интереса иностранных инвесторов к вложениям в украинскую экономику.

«BlackRock в начале года остановила работу по привлечению средств в многомиллиардный фонд восстановления Украины», — пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников в финансовых кругах. Агентство отмечает, что ранее фонд рассчитывал получить не менее 500 миллионов долларов от стран и банков развития, а также до 2 миллиардов долларов от частных инвесторов. В конце 2024 года о поддержке фонда сигнализировали Германия, Италия и Польша.

Ранее сообщалось, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины еще в январе 2025 года на фоне роста неопределенности после победы Дональда Трампа на выборах в США. В феврале 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления страны требуется около 500 миллиардов евро, а поддержка фонда обсуждалась с европейскими странами.

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