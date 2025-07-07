Инвесторы разочаровались в Украине

«BlackRock в начале года остановила работу по привлечению средств в многомиллиардный фонд восстановления Украины», — пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников в финансовых кругах. Агентство отмечает, что ранее фонд рассчитывал получить не менее 500 миллионов долларов от стран и банков развития, а также до 2 миллиардов долларов от частных инвесторов. В конце 2024 года о поддержке фонда сигнализировали Германия, Италия и Польша.