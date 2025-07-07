Легковушка не предоставила преимущество при движении другому авто и спровоцировала ДТП в Минске

По предварительной информации, сегодня около 18.20 26-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по ул. Селицкого, на пересечении с ул. Шабаны при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю GEELY, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. От удара GEELY выехал за пределы проезжей части, 26-летний водитель автомобиля Opel и его пассажир доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.