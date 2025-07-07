Легковушка не предоставила преимущество при движении другому авто и спровоцировала ДТП в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не предоставил преимущество второму участнику движения и спровоцировал ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 18.20 26-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по ул. Селицкого, на пересечении с ул. Шабаны при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю GEELY, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. От удара GEELY выехал за пределы проезжей части, 26-летний водитель автомобиля Opel и его пассажир доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска. Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. -0-