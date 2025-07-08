В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИА Новости. Суд в Калининграде отправил под арест гражданина Молдавии, обвиняемого в контрабанде гашиша весом более 40 килограммов, наркотик он пытался провезти из Литвы в топливном баке автомобиля, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, обвиняемый М., в составе организованной преступной группы, получил на территории Литвы гашиш, поместил его в топливный бак автомобиля Kia Sorento, за рулем которого въехал в РФ. В ходе таможенного досмотра автомобиля было обнаружено 43 свёртка наркотика общим весом более 40 килограммов.
«Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября 2025 года», — говорится в сообщении суда.
М., обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении наркотических средств в особо крупном размере.
Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства об аресте следователь указал, что М. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не проживает по месту регистрации, имеет в том числе гражданство иностранного государства, ввиду чего может скрыться от следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.