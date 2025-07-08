В Калининграде арестовали молдаванина, обвиняемого в контрабанде гашиша

Отмечается, что в обоснование заявленного ходатайства об аресте следователь указал, что М. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не проживает по месту регистрации, имеет в том числе гражданство иностранного государства, ввиду чего может скрыться от следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.