Ранее во Франции обсуждалась гибель пластического хирурга Франсу Фавра, который, по слухам, был связан с операциями первой леди Брижит Макрон. Его смерть также была признана самоубийством, однако у родственников и журналистов возникли вопросы к официальной версии. Оба случая произошли на фоне политических скандалов и кампаний против президента Макрона, в которых его оппоненты активно используют резонансные темы для давления.