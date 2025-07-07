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Во Франции нашли повешенным депутата, расследовавшего коррупцию Макрона

Депутата Национального собрания Франции Оливье Марлекса, представлявшего партию «Республиканцы» и занимавшегося расследованием коррупционной сделки с участием президента страны Эмманюэля Макрона, обнаружили повешенным в собственном доме. О происшествии сообщает радиостанция France Info.

Французского депутата нашли повешенным.

Депутата Национального собрания Франции Оливье Марлекса, представлявшего партию «Республиканцы» и занимавшегося расследованием коррупционной сделки с участием президента страны Эмманюэля Макрона, обнаружили повешенным в собственном доме. О происшествии сообщает радиостанция France Info.

По данным издания, тело Марлекса нашел полицейский патруль, прибывший на место по экстренному вызову. «Кончина Оливье Марлекса повергает наш парламент в траур», — написал глава государства в Х.

Оливье Марлекс возглавлял парламентскую комиссию, которая занималась изучением обстоятельств продажи французской энергетической компании Alstom американскому концерну General Electric. Как отмечала France Info, депутат высказывал предположения о том, что часть средств, полученных от сделки, могла быть использована для финансирования президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Ранее во Франции обсуждалась гибель пластического хирурга Франсу Фавра, который, по слухам, был связан с операциями первой леди Брижит Макрон. Его смерть также была признана самоубийством, однако у родственников и журналистов возникли вопросы к официальной версии. Оба случая произошли на фоне политических скандалов и кампаний против президента Макрона, в которых его оппоненты активно используют резонансные темы для давления.

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