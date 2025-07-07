ВСУ атаковали поселок в Белгородской области, пострадал ребенок

Это не первый случай атаки беспилотников на поселок Борисовка: 12 июня в результате аналогичного удара погиб двухлетний ребенок, еще двое взрослых получили ранения. Тогда беспилотник также попал в жилой дом, что привело к тяжелым травмам среди мирных жителей.