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ВСУ атаковали поселок в Белгородской области, пострадал ребенок

В поселке Борисовка Белгородской области произошла атака беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Гладков.

Двое пострадавших были доставлены в больницу.

В поселке Борисовка Белгородской области произошла атака беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Гладков.

«Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Так же в результате взрыва беспилотного летательного аппарата во дворе многоквартирного дома повреждены шесть легковых автомобилей, в девяти квартирах выбиты окна. На месте работают оперативные службы и представители администрации.

Это не первый случай атаки беспилотников на поселок Борисовка: 12 июня в результате аналогичного удара погиб двухлетний ребенок, еще двое взрослых получили ранения. Тогда беспилотник также попал в жилой дом, что привело к тяжелым травмам среди мирных жителей.