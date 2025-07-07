Три человека ранены, в том числе 1,5-годовалый малыш при атаке БПЛА на Белгород

Поселок Борисовка Белгородской области атаковал украинский беспилотник. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— По предварительным данным, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой помощи доставляют одну женщину в городскую больницу № 2 города Белгорода, полуторагодовалую девочку — в детскую областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказали помощь на месте. Она продолжит лечение амбулаторно, — написал он в Telegram-канале.
Также при детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома повреждены шесть машин и выбиты окна в девяти квартирах.
Обломки дрона упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края в ночь на 7 июля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, части БПЛА обнаружили рядом с одним из цехов, никто не пострадал.
Сообщение о падении поступило от диспетчера предприятия. Завод расположен примерно в пятидесяти километрах от Краснодара.