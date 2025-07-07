Покинула место в слезах: ассистентка Романа Старовойта опознала его тело

Бывшая помощница погибшего экс-министра транспорта Романа Старовойта, который был найден мертвым в понедельник, 7 июля, опознала его тело. Глава ведомства был найден мертвым рядом с его личным автомобилем на парковке в Одинцовском городском округе. По версии СК, экс-министр мог покончить с собой.
Отмечается, что ассистентка главы Минтранса Полина Корнеева приехала на место опознания тела экс-министра, подтвердив его личность. Девушка дала показания сотрудникам Следственного комитета, а после покинула место со слезами на глазах.
«Спасибо. Мне не нужна помощь», — сообщила она корреспонденту KP.RU, который смог дозвониться до бывшей помощницы Старовойта после опознания тела.
Отмечается, что ее и бывшего главу транспорта РФ связывали не только деловые отношения — по заявлению Life, Корнеева могла быть девушкой Старовойта, который развелся со своей супругой еще в 2021 году.