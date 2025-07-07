Покинула место в слезах: ассистентка Романа Старовойта опознала его тело

Бывшая помощница погибшего экс-министра транспорта Романа Старовойта, который был найден мертвым в понедельник, 7 июля, опознала его тело. Глава ведомства был найден мертвым рядом с его личным автомобилем на парковке в Одинцовском городском округе. По версии СК, экс-министр мог покончить с собой.