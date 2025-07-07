Курьер мошенников задержан после попытки обмана пенсионера в Подмосковье

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу от 86-летнего местного жителя поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что пожилому мужчине позвонили на домашний телефон, предложили продлить договор на использование городского номера, для чего запросили данные СНИЛС. После ему начали поступать звонки из якобы военной прокуратуры — заявителя попытались убедить, что его банковский счет взломали для финансирования ВСУ и для сохранения сбережений в размере 950 тыс. руб. их нужно обналичить и передать курьеру», — рассказала Петрова.