Курьер мошенников задержан после попытки обмана пенсионера в Подмосковье

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу от 86-летнего местного жителя поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что пожилому мужчине позвонили на домашний телефон, предложили продлить договор на использование городского номера, для чего запросили данные СНИЛС. После ему начали поступать звонки из якобы военной прокуратуры — заявителя попытались убедить, что его банковский счет взломали для финансирования ВСУ и для сохранения сбережений в размере 950 тыс. руб. их нужно обналичить и передать курьеру», — рассказала Петрова.
Пенсионер понял, что его обманывают, и обратился в полицию.
«Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников. В результате проведенных мероприятий полицейские при передаче муляжа наличных задержали 18-летнего жителя Перми, который приехал забирать деньги», — уточнила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Сергиево-Посадский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют молодого человека на причастность к другим преступлениям, устанавливаются личности соучастников противоправной деятельности.