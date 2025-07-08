Депутата парламента Франции Оливье Марлекса нашли мертвым

Как отмечает телеканал France 24, Марлекс с 2017 года изображал из себя «антимакрониста». Кроме того, в 2021 году он издал книгу под названием «Ликвидаторы» с подзаголовком «Что макронизм наносит Франции и как из этого выбраться».