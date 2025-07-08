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Депутата парламента Франции Оливье Марлекса нашли мертвым

Французского депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии «Республиканцы» Оливье Марлекса нашли повешенным. Об этом 7 июля сообщил телеканал Franceinfo.

Источник: AP 2024

«Бывший президент группы республиканцев в возрасте 54 лет был найден в своем доме в Анете, в верхней комнате», — следует из материала.

По данным телеканала, правоохранители начали расследование для установления причины смерти. Кроме того, планируется провести вскрытие. Предположительно, Марлекс покончил с собой.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть политика, отметив, что он «убежденно» отстаивал свои идеи.

«Я также уважал наши разногласия, поскольку они были представлены в свете нашей любви к стране. Я выражаю свои соболезнования его семье, его отцу Алену и всем его товарищам по приверженности», — приводит слова французского лидера газета Le Figaro.

Как отмечает телеканал France 24, Марлекс с 2017 года изображал из себя «антимакрониста». Кроме того, в 2021 году он издал книгу под названием «Ликвидаторы» с подзаголовком «Что макронизм наносит Франции и как из этого выбраться».

По данным газеты Le Figaro, Марлекс вырос в политической семье Алена Марле, бывшего депутата от Канталь, который позже занимал пост государственного секретаря в местных органах власти. France 24 отмечает, что Марле всего за несколько месяцев смог добиться успеха, одобрив в ноябре 2023 года предложение об отклонении закона об иммиграции.