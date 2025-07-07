Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ над Республикой Крым. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщило Министерство обороны России.
— В период с 21:40 до 22:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО были ликвидированы пять украинских БПЛА над Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В эту же ночь поселок Борисовка Белгородской области атаковал украинский беспилотник. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, у всех пострадавших баротравмы. Также при детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома повреждены шесть автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах.
Обломки дрона упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края в ночь на 7 июля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, части БПЛА обнаружили рядом с одним из цехов, никто не пострадал.
Сообщение о падении поступило от диспетчера предприятия. Завод расположен примерно в пятидесяти километрах от Краснодара.