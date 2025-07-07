В РФ рассказали, какие потери понесут европейские фермеры из-за пошлин на удобрения

Гурьев также сообщил, что Россия готова перенаправить основные объемы экспорта удобрений на другие рынки. По предварительным данным, в 2025 году экспорт российских удобрений может увеличиться с 42 до 44 млн тонн, что станет новым рекордом. Ключевым направлением роста названы государства БРИКС — поставки в эти страны уже увеличились на 25% с начала года. Введение пошлин в ЕС окажет дополнительное влияние на динамику экспорта в дружественные страны, подчеркнул он.