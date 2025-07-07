Арестован муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО

Муфтия арестовали до конца июля.
Руководитель религиозной организации мусульман Ахмед Абусупьянов арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону до 28 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Абусупьянову предъявлены обвинения по частям 2 статьи 213 (хулиганство) и 2 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ.
По версии следствия, муфтий был причастен к деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного на территории России. «Он пропагандировал нетерпимость к представителям других конфессий, а также к мусульманам иных течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством», — заявили в УФСБ. Информацию передает «Интерфакс».
Ранее в России к длительным срокам лишения свободы привлекались и другие лица, обвиняемые в экстремистской и террористической деятельности. Так, в 2024 году боец Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов) был осужден на 28 лет за убийство инспектора МАДИ и признан причастным к террористическим организациям.