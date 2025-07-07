Арестован муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО

Ранее в России к длительным срокам лишения свободы привлекались и другие лица, обвиняемые в экстремистской и террористической деятельности. Так, в 2024 году боец Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов) был осужден на 28 лет за убийство инспектора МАДИ и признан причастным к террористическим организациям.