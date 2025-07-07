В Екатеринбурге к тушению склада привлекли два пожарных поезда

«На месте пожара работают силы и средства в количестве 81 человек личного состава и 36 единиц техники. Дополнительно на тушении пожара задействованы два пожарных поезда», — сказал он.
Казаков добавил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Два пожарных поезда задействованы в тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. м на складе в Екатеринбурге. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.
«На месте пожара работают силы и средства в количестве 81 человек личного состава и 36 единиц техники. Дополнительно на тушении пожара задействованы два пожарных поезда», — сказал он.
Казаков добавил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.