В Екатеринбурге к тушению склада привлекли два пожарных поезда

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Два пожарных поезда задействованы в тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. м на складе в Екатеринбурге. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.