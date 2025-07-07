В Белгородской области при атаке дрона пострадали трое, включая полуторагодовалую девочку

По его словам, все пострадавшие получили баротравмы. Женщина доставлена в городскую больницу № 2 Белгорода, ребёнок — в областную детскую клинику. Ещё одной жительнице помощь оказали на месте, она будет проходить лечение амбулаторно.
Взрыв произошёл во дворе многоквартирного дома. Повреждено шесть машин, в девяти квартирах выбиты стёкла. Местные службы осматривают здания и уточняют масштабы разрушений.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Вооружённых сил Украины в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1963 года рождения. Со стороны ВФУ зафиксировано пять атак с использованием 155-мм ствольной артиллерией, включая боеприпасы кассетного типа, а также БПЛА.