Россия приблизилась к полному освобождению ДНР

В последние недели российские войска ведут активное наступление на территории ДНР, установив контроль над населенными пунктами Перебудова, Запорожье и Удачное. Бои за эти районы позволили расширить контроль вдоль административной границы республики и создать условия для дальнейшего продвижения, в том числе в направлении стратегически важной Константиновки.