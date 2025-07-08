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Арестован «муфтий», участвовавший в переговорах с захватчиками ростовского СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать до 28 июля руководителя местной мусульманской религиозной организации Ахмеда Абусупьянова, сообщает объединённая пресс-служба судов области.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать до 28 июля руководителя местной мусульманской религиозной организации Ахмеда Абусупьянова, сообщает объединённая пресс-служба судов области. Об этом пишет «Интерфакс».

Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По информации регионального управления ФСБ, муфтий участвовал в деятельности международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским и запрещённого на территории страны. Он распространял нетерпимость к представителям других конфессий и мусульманских течений, а также провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Ахмеда Абусупьянова по тем же статьям УК РФ. Он был задержан.

В июне 2024 года муфтий вел переговоры с захватчиками заложников в следственном изоляторе № 1 в центре Ростова-на-Дону.