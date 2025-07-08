Арестован «муфтий», участвовавший в переговорах с захватчиками ростовского СИЗО

По информации регионального управления ФСБ, муфтий участвовал в деятельности международного религиозного объединения, признанного в России экстремистским и запрещённого на территории страны. Он распространял нетерпимость к представителям других конфессий и мусульманских течений, а также провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.