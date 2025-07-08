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МЧС: пожар на складе в Екатеринбурге локализовали на площади 3,5 тыс. кв. м

В Екатеринбурге загорелось четырёхэтажное здание, частично обрушилась кровля.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе в Екатеринбурге, сообщает МЧС РФ.

«Пожар локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Монтажников загорелось четырёхэтажное здание, где располагается склад.

В МЧС заявили, что в результате ЧП обрушилась кровля. Речь идёт о частичном обрушении.

Изначально сообщалось о пожаре на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров.

«К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, огонь охватил склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках.