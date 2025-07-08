В Ростове-на-Дону арестовали «муфтия’Ахмеда Абусупьянова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал председателя «Главного духовного управления мусульман Ростовской области» Ахмеда Абусупьянова. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебную пресс-службу, религиозный деятель подозревается в проведении переговоров с террористами во время захвата СИЗО-1 в Ростове в июне 2024 года.