Арестован муфтий, который вел переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове-на-Дону

Сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области закончили расследование уголовного дела в отношении подозреваемых участников экстремистского сообщества на территории Сергиева Посада, сообщили 2 июля в ведомстве. Фигуранты с 2023 по 2024 год пропагандировали свои взгляды посредством канала в социальной сети. Они также призывали присоединиться к акциям насилия в отношении различных групп населения России.