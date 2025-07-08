Арестован муфтий, который вел переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове-на-Дону

Суд в Ростове-на-Дону арестовал руководителя религиозной организации мусульман Ахмеда Абусупьянова до 28 июля. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов по региону.
Ему предъявили обвинения по частям 2 статьи 213 «Хулиганство» и 2 статьи 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» УК России.
По версии следователей, муфтий причастен к деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного в РФ.
— Абусупьянов пропагандировал нетерпимость к представителям других конфессий, а также к мусульманам иных течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, — сообщили в УФСБ, передает Интерфакс.
В июне прошлого года муфтий вел переговоры с захватчиками заложников в СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области закончили расследование уголовного дела в отношении подозреваемых участников экстремистского сообщества на территории Сергиева Посада, сообщили 2 июля в ведомстве. Фигуранты с 2023 по 2024 год пропагандировали свои взгляды посредством канала в социальной сети. Они также призывали присоединиться к акциям насилия в отношении различных групп населения России.