Трамп раскрыл, на кого он наложил новые пошлины

Ранее, президент США Дональд Трамп направил письма лидерам двенадцати стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Лаос, Мьянму и Малайзию, уведомляя о введении новых американских пошлин на импортируемые товары. При этом ранее власти США уже предупреждали о возможном возвращении апрельских пошлин с 1 августа 2025 года, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.