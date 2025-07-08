Путин уточнил порядок военной службы: какие изменения внесены

Путин подписал указ о новых правилах военной службы в России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет возможности использования иностранных военнослужащих в российских вооруженных силах и упрощает порядок увольнения контрактников, позволяя им выбирать основание для ухода. Также установлены новые правила заключения краткосрочных контрактов для призывников и резервистов в период чрезвычайных ситуаций и предусмотрены особые условия увольнения или приостановления службы для военнослужащих, избранных в органы власти. Подробности в материале URA.RU.
Военнослужащие-иностранцы: расширение полномочий.
Иностранные контрактники получили право служить и в период мобилизацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Согласно новому указу, иностранные граждане, проходящие службу по контракту, теперь могут участвовать в боевых и иных военных действиях не только в условиях чрезвычайного или военного положения, но и в период мобилизации. Это расширяет возможности их применения в армейских задачах, включая операции по поддержанию международного мира, борьбу с международным терроризмом и другие действия за пределами России, согласно международному праву и договорам.
Новый порядок увольнения контрактников.
Контрактники теперь могут сами выбирать причину увольнения. Фото: Сергей Русанов © URA.RU.
Изменился и порядок увольнения военнослужащих по контракту. Теперь, если у контрактника есть несколько оснований для увольнения, он сам может выбрать причину ухода. Исключение составляют случаи, связанные с «особым основанием», например, включением военнослужащего в реестр иностранных агентов — в таких ситуациях выбор причины увольнения не предоставляется. Ранее подобного механизма не было.
Контракты для призывников и резервистов в чрезвычайных ситуациях.
Призывники и запасники смогут заключать краткосрочные контракты для службы в ЧС и международных операциях. Фото: Илья Московец © URA.RU.
Военнослужащие, проходящие службу по призыву, а также граждане, пребывающие в запасе, могут заключать контракт на военную службу сроком до одного года или на меньший срок в случае чрезвычайных обстоятельств: стихийных бедствий, ЧС, восстановления порядка, а также для участия в операциях по поддержанию международного мира и безопасности и борьбе с терроризмом за рубежом. Контракт может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.
Право на увольнение или приостановление службы для избранных в органы власти.
Контрактники, избранные в органы власти, могут увольняться или приостанавливать службу для работы в госорганахФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Военнослужащие по контракту, избранные депутатами Государственной Думы, региональных законодательных органов, муниципальных представительных органов или ставшие главами муниципалитетов, а также наделенные полномочиями высших должностных лиц регионов или сенаторов, получают право либо на увольнение по особым основаниям, либо на приостановление военной службы на время исполнения своих полномочий.