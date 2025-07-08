Путин уточнил порядок военной службы: какие изменения внесены

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, а также граждане, пребывающие в запасе, могут заключать контракт на военную службу сроком до одного года или на меньший срок в случае чрезвычайных обстоятельств: стихийных бедствий, ЧС, восстановления порядка, а также для участия в операциях по поддержанию международного мира и безопасности и борьбе с терроризмом за рубежом. Контракт может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.