При пожаре в офисе оператора сотовой связи в Каире пострадал 21 человек

Согласно данным издания Al Khaleej, возгорание в штаб-квартире телеком-оператора вызвало масштабные сбои интернет-связи не только в каирском регионе, но и в отдельных районах страны. В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на месте происшествия.