При пожаре в офисе оператора сотовой связи в Каире пострадал 21 человек

В результате возгорания в каирском офисе оператора сотовой связи Telecom Egypt пострадали не менее 21 человека. Данные о ЧП подтвердил 7 июля представитель египетского Минздрава Хусам Абдель Гаффар в беседе с Al-Youm as-Sabia.
«Число пострадавших в результате пожара в центре Каира достигло 21, погибших нет», — сказал он.
Уточняется, что пострадавшим была оказана госпитализация в ближайшую больницу.
Согласно данным издания Al Khaleej, возгорание в штаб-квартире телеком-оператора вызвало масштабные сбои интернет-связи не только в каирском регионе, но и в отдельных районах страны. В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на месте происшествия.
Ранее KP.RU писал, что сильный взрыв прогремел на автозаправочной станции в юго-восточном районе Рима. В результате инцидента пострадали 10 человек, преимущественно полицейские.