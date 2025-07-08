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При пожаре в офисе оператора сотовой связи в Каире пострадал 21 человек

Пострадавшие при пожаре в офисе оператора сотовой связи в Каире госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

В результате возгорания в каирском офисе оператора сотовой связи Telecom Egypt пострадали не менее 21 человека. Данные о ЧП подтвердил 7 июля представитель египетского Минздрава Хусам Абдель Гаффар в беседе с Al-Youm as-Sabia.

«Число пострадавших в результате пожара в центре Каира достигло 21, погибших нет», — сказал он.

Уточняется, что пострадавшим была оказана госпитализация в ближайшую больницу.

Согласно данным издания Al Khaleej, возгорание в штаб-квартире телеком-оператора вызвало масштабные сбои интернет-связи не только в каирском регионе, но и в отдельных районах страны. В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на месте происшествия.

Ранее KP.RU писал, что сильный взрыв прогремел на автозаправочной станции в юго-восточном районе Рима. В результате инцидента пострадали 10 человек, преимущественно полицейские.