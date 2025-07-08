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На Украине могут рассредоточить военкоматы после серии взрывов на их территории

После серии взрывов на территории территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) планируется изменение их работы, в частности — рассредоточение подразделений.

После серии взрывов на территории территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) планируется изменение их работы, в частности — рассредоточение подразделений. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

«В связи с недавними событиями формат предоставления услуг будет скорректирован: часть функций перейдёт в дистанционный режим, а также будет осуществлено рассредоточение подразделений. Министерство обороны активно внедряет цифровые решения, чтобы упростить и улучшить взаимодействие граждан с ТЦК», — отметил он в интервью украинскому YouTube-каналу «Говорит великий Львов».

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил ТАСС, что ТЦК планируют перевести в больницы, школы и другие социальные учреждения для продолжения своей деятельности.

За последнее время взрывы произошли на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. В понедельник взрывные инциденты зафиксированы сразу в двух военкоматах — в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Винницкий областной ТЦК утром того же дня объявил о приостановке работы по основному адресу из-за «угрожающей ситуации» и сообщил, что приём граждан будет организован в больнице и центре административных услуг. После широкого распространения этой информации в СМИ публикация была удалена. В новом сообщении на Facebook (запрещённой в РФ платформе Meta) ТЦК не указал конкретные адреса, отметив лишь, что личный состав рассредоточен для «минимизации негативных последствий возможных обстрелов».