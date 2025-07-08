На Украине могут рассредоточить военкоматы после серии взрывов на их территории

За последнее время взрывы произошли на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. В понедельник взрывные инциденты зафиксированы сразу в двух военкоматах — в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Винницкий областной ТЦК утром того же дня объявил о приостановке работы по основному адресу из-за «угрожающей ситуации» и сообщил, что приём граждан будет организован в больнице и центре административных услуг. После широкого распространения этой информации в СМИ публикация была удалена. В новом сообщении на Facebook (запрещённой в РФ платформе Meta) ТЦК не указал конкретные адреса, отметив лишь, что личный состав рассредоточен для «минимизации негативных последствий возможных обстрелов».