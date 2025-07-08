Пушков обвинил либералов в милитаризации Европы

«Китай на роль внешнего врага геополитического (для ЕС — ред.) не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продается в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру, которая частично возьмет на себя те функции, которые, как они боятся, американцы с себя сбросят, а частично для того, чтобы создать вот такую крепость Европа во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Эти евроатлантические либеральные партии, которые усматривают в милитаризации инструмент сохранения своей собственной власти», — пояснил Пушков. Его слова передают РИА Новости.