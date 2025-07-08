Оборонные заводы в Европе не выполнили заказов на 300 млрд евро

Всего компании не выполнили заказов на 311 млрд евро.
Портфель невыполненных заказов европейских оборонных предприятий по итогам 2024 года вырос до рекордных 311 миллиардов евро. Об этом говорится в докладе «Росконгресса» «Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей».
В документе отмечается, что за три года объем невыполненных контрактов у ведущих оборонных компаний Европы. «KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab и Thales, по сравнению с 2021 годом увеличился на 103% и достиг рекордных 311 миллиардов евро по итогам 2024 года», — приводит информацию из доклада РИА Новости.
Авторы исследования связывают такой рост с увеличением военных бюджетов стран Европы и резким ростом спроса на вооружение и военную технику. Также отмечается, что значительную часть заказов формируют контракты на поставку современных систем ПВО, боеприпасов, бронетехники и высокоточного оружия.
Ранее эксперты и СМИ предупреждали, что резкий рост военных расходов и децентрализованная политика оборонных закупок в ЕС могут привести к экономическим трудностям и усилению конкуренции между странами за контракты. В 2024 году страны НАТО приняли решение увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, что, по оценкам аналитиков, может привести к росту государственного долга и замедлению экономического восстановления Европы.