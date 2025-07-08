Оборонные заводы в Европе не выполнили заказов на 300 млрд евро

Ранее эксперты и СМИ предупреждали, что резкий рост военных расходов и децентрализованная политика оборонных закупок в ЕС могут привести к экономическим трудностям и усилению конкуренции между странами за контракты. В 2024 году страны НАТО приняли решение увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, что, по оценкам аналитиков, может привести к росту государственного долга и замедлению экономического восстановления Европы.