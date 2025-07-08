Работа службы доставки еды приостановлена в Москве в связи с антисанитарией

«В ходе внеплановой проверки уполномоченным органом в работе организации общественного питания выявлен ряд нарушений, угрожающих здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а именно: планировка помещений не обеспечивает последовательность технологических процессов, рыба и другие продукты для приготовления суши-роллов хранилась без маркировочных ярлыков, в производственном помещении находились мидии с истекшем сроком годности, инвентарь для приготовления пищи содержал следы плесени, а у сотрудников кухни отсутствовали личные медицинские книжки. Суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (“Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения”) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что после судебного решения в Останкинский отдел судебных приставов ГУ ФССП по Москве поступил исполнительный документ, на основании которого сотрудник ведомства незамедлительно возбудил исполнительное производство.
«Сотрудники столичного ведомства выехали по адресу нахождения предприятия, где составили акт об административном приостановлении деятельности и опечатали точку общественного питания. Хозяйка заведения предупреждена об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований исполнительного документа. На протяжении всего срока административного приостановления судебные приставы контролируют надлежащее исполнение судебного акта», — подчеркнули в ГУ ФССП по Москве.