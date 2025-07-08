Работа службы доставки еды приостановлена в Москве в связи с антисанитарией

«В ходе внеплановой проверки уполномоченным органом в работе организации общественного питания выявлен ряд нарушений, угрожающих здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а именно: планировка помещений не обеспечивает последовательность технологических процессов, рыба и другие продукты для приготовления суши-роллов хранилась без маркировочных ярлыков, в производственном помещении находились мидии с истекшем сроком годности, инвентарь для приготовления пищи содержал следы плесени, а у сотрудников кухни отсутствовали личные медицинские книжки. Суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (“Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения”) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — рассказали в пресс-службе.