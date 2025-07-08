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Случаи острого отравления произошли в пяти населенных пунктов Дагестана

В пяти населённых пунктах Дагестана зафиксированы многочисленные случаи кишечной инфекции.

В пяти населённых пунктах Дагестана зафиксированы многочисленные случаи кишечной инфекции.

Об этом сообщает телеграм-канал республиканского управления Роспотребнадзора, где также отмечается, что начато эпидемиологическое расследование.

«В ночь на 7 июля 2025 года в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей Магарамкента, Куйсуна, Гиляра, Гапцаха и Верхнего Тагиркента. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора работают на месте происшествия, проводят отбор проб воды и биоматериала у заболевших», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ситуацию с розовым лишаем прокомментировал Роспотребнадзор.