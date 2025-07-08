В Ростове арестован муфтий, который вёл переговоры с террористами в СИЗО

В отношении Абусупьянова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282.2 УК РФ). Его подозревают в причастности к религиозному объединению, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.
Кроме того, Абусупьянова подозревают в хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). В сентябре 2023 года он и его сторонники совершили нападение на мусульманина, с которым у Абусупьянова возникли разногласия на религиозной почве.
Напомним, ранее на муфтия завели дело. Руководитель местной религиозной организации мусульман Ахмед Абусупьянов был задержан. Следствие располагает данными о его переговорах с террористами, захватившими СИЗО-1 в 2024 году.