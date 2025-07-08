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В Дагестане произошло массовое отравление жителей: что стало причиной

В Дагестане в нескольких населенных пунктах жители массово отравились водой.

Источник: Комсомольская правда

В Магарамкентском районе Дагестана зафиксировано массовое отравление людей, причиной которого, предположительно, стала вода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в ночь на 7 июля в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент зарегистрированы многочисленные случаи кишечной инфекции. Специалисты предполагают, что заражение произошло через воду. В очаге работают эксперты Роспотребнадзора, которые берут пробы воды и биоматериала у пострадавших для установления точной причины.

Ранее в Гунибском районе Дагестана, более 10 человек пострадали от пищевого отравления после посещения местных кафе во время двухдневного тура. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что начато расследование инцидента. В ходе внеплановых проверок трех предприятий общепита выявлены серьезные нарушения санитарных норм.