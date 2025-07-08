В Дагестане произошло массовое отравление жителей: что стало причиной

По данным ведомства, в ночь на 7 июля в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент зарегистрированы многочисленные случаи кишечной инфекции. Специалисты предполагают, что заражение произошло через воду. В очаге работают эксперты Роспотребнадзора, которые берут пробы воды и биоматериала у пострадавших для установления точной причины.