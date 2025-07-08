«КП»: Молодая возлюбленная Старовойта впервые высказалась после трагедии

25-летняя возлюбленная бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, о смерти которого стало известно 7 июля, впервые высказалась после трагедии.
Журналисты издания «КП» смогли дозвониться до Полины Корнеевой.
— Спасибо. Мне не нужна помощь, — сказала она и положила трубку.
Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцове. На опоздание чиновника приехала девушка, которую сначала представили как ассистента чиновника, но позже стало известно, что она была его возлюбленной. Ее вызвали на место трагедии, так как она оказалась единственной из близких, кто смог быстро добраться к месту произошедшего.
Увидев тело Старовойта, девушка не смогла сдержать слез.
Позже стало известно, что ее зовут Полина Корнеева. В 2023 году в интернете обсуждали слухи о ее скорой свадьбе с политиком, который тогда занимал пост губернатора Курской области. С тех пор девушку стали называть «первой леди Курска».
В 2022 году Роман Старовойт развелся с супругой, с которой воспитывал двух дочерей. О своем расставании он сообщил во время прямого эфира.
О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. По предварительным данным, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Что еще известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».