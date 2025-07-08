«КП»: Молодая возлюбленная Старовойта впервые высказалась после трагедии

Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцове. На опоздание чиновника приехала девушка, которую сначала представили как ассистента чиновника, но позже стало известно, что она была его возлюбленной. Ее вызвали на место трагедии, так как она оказалась единственной из близких, кто смог быстро добраться к месту произошедшего.