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NBC: до 104 выросло число жертв после наводнения в штате Техас

Не менее 104 человек погибли из-за наводнения в штате Техас.

Источник: Комсомольская правда

В результате масштабного наводнения в Техасе, спровоцированного ливнями и выходом из берегов реки Гуадалупе, погибли более 100 человек. Эти данные приводит телеканал NBC.

«По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей», — передает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении посетить затопленные районы Техаса 11 июля. Ранее, 6 июля, он объявил режим ЧС в округе Керр, подчеркнув работу федеральных и местных властей по преодолению последствий стихии. Накануне, 5 июля, в пострадавший штат прибыла глава МВБ Кристи Ноэм для оценки ситуации.

Ранее KP.RU писал, что мощное наводнение в центральных и южных провинциях Китая унесло жизни не менее девяти человек и вынудило эвакуироваться десятки тысяч местных жителей.

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