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Более 100 человек погибли в Техасе из-за наводнений

В шести округах Техаса из-за масштабных наводнений погибли 104 человека. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.

Источник: Life.ru

Согласно данным телеканала, наибольшие потери зафиксированы в округе Керр — 84 погибших, среди которых 56 взрослых и 28 детей. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала журналистам о 91 жертве.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр. Американский лидер назвал стихийное бедствие «невообразимой трагедией», подчеркнув, что уже известно о многих погибших жителях штата. Также хозяин Белого дома отметил, что многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

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