Более 100 человек погибли в Техасе из-за наводнений

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр. Американский лидер назвал стихийное бедствие «невообразимой трагедией», подчеркнув, что уже известно о многих погибших жителях штата. Также хозяин Белого дома отметил, что многие до сих пор числятся пропавшими без вести.