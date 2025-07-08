Вспышка кишечной инфекции в Дагестане охватила сразу несколько населённых пунктов

А ранее врач рассказала, что вирусная инфекция ящура обычно поражает скот, но при контакте с больными животным может передаться и человеку. Кроме того, опасность могут представлять и некоторые продукты питания. В первую очередь это касается молочных продуктов на стихийных рынках.