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Вспышка кишечной инфекции в Дагестане охватила сразу несколько населённых пунктов

В Магарамкентском районе Республики Дагестан зарегистрированы многочисленные случаи кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной массового заболевания могла стать загрязнённая питьевая вода. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Источник: Life.ru

Симптомы недомогания выявлены у жителей нескольких населённых пунктов: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Санитарные службы взяли пробы воды, а также материалы для лабораторного анализа. Расследование эпидемиологической ситуации продолжается. Устанавливается источник заражения и обстоятельства, при которых произошло инфицирование. Прокуратура также организовала проверку.

А ранее врач рассказала, что вирусная инфекция ящура обычно поражает скот, но при контакте с больными животным может передаться и человеку. Кроме того, опасность могут представлять и некоторые продукты питания. В первую очередь это касается молочных продуктов на стихийных рынках.