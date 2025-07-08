NBC: число жертв наводнений в Техасе достигло 104

Количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас достигло 104, сообщает NBC News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от местных властей. В публикации подчёркивается, что жертвами наводнений стали 28 несовершеннолетних.
«По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей», — говорится в сообщении.
Накануне власти Соединённых Штатов заявили, что в результате наводнений погибли свыше 90 человек.
По информации CNN, под угрозой затопления находятся более полумиллиона человек.
По данным американского издания New York Post, 11 девочек и вожатый пропали без вести в детском лагере «Мистик» в Техасе во время наводнения.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп высказался о влиянии DOGE и американского бизнесмена Илона Маска на наводнение в Техасе.