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NBC: число жертв наводнений в Техасе достигло 104

По данным властей, в результате наводнений погибли 28 детей.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас достигло 104, сообщает NBC News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от местных властей. В публикации подчёркивается, что жертвами наводнений стали 28 несовершеннолетних.

«По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей», — говорится в сообщении.

Накануне власти Соединённых Штатов заявили, что в результате наводнений погибли свыше 90 человек.

По информации CNN, под угрозой затопления находятся более полумиллиона человек.

По данным американского издания New York Post, 11 девочек и вожатый пропали без вести в детском лагере «Мистик» в Техасе во время наводнения.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп высказался о влиянии DOGE и американского бизнесмена Илона Маска на наводнение в Техасе.

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