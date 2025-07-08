Бастрыкин запросил доклад по делу о стрельбе из пневматики по школьнику в Находке

Напомним, несовершеннолетний юноша выстрелил из пневматического пистолета в лицо подростку, в результате чего ребёнок получил серьёзную травму глаза и был доставлен в больницу. Следственными органами Приморьяинициировано уголовное производство по факту причинения вреда здоровью.