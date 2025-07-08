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Бастрыкин запросил доклад по делу о стрельбе из пневматики по школьнику в Находке

СКР Приморья возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморью Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с травмированием 13-летнего мальчика в Находке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.

Напомним, несовершеннолетний юноша выстрелил из пневматического пистолета в лицо подростку, в результате чего ребёнок получил серьёзную травму глаза и был доставлен в больницу. Следственными органами Приморьяинициировано уголовное производство по факту причинения вреда здоровью.

Онлайн-знакомство закончилось стрельбой: в Находке подросток лишил школьника глаза.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и личности нападавших.

Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный доклад о предварительных выводах следствия, установленных деталях инцидента, а также дать оценку действиям (или бездействию) уполномоченных структур. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.