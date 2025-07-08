Задержаны подозреваемые в попытке ограбления таксиста во Владивостоке

Полиция задержала подозреваемых в попытке ограбления водителя такси во Владивостоке. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку установили личности и местонахождение участников происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 6 июля, около двух часов ночи 27-летний водитель такси принял заказ на поездку по маршруту «Окатовая — Добровольского». Пассажирами оказались женщина и её приятель. По прибытии к месту назначения мужчина оплатил поездку и вышел из автомобиля. В этот момент к машине подошёл 42-летний ранее судимый местный житель — сожитель 36-летней пассажирки, также имеющей судимость. Женщина обвинила водителя в краже её мобильного телефона, после чего между мужчинами завязался словесный конфликт, переросший в драку. В ходе инцидента подозреваемый попытался открыто похитить мобильный телефон таксиста.
По данным Telegram-канала «Полиция Приморья», потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции, потребовав привлечь нападавших к ответственности. Оперативники задержали подозреваемых и доставили их в отдел, где они признали свою причастность к происшествию.
По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело по части три статьи тридцать и части один статьи сто шестьдесят один Уголовного кодекса Российской Федерации — грабёж, максимальное наказание по этой статье составляет до четырёх лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов, расследование продолжается.