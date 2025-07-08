Суд лишил звания генерал-полковника бывшего замглавы Генштаба Арсланова: за что он получил 17 лет колонии

235-й Гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил России Халила Арсланова виновным в коррупционных преступлениях. Ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал Арсланова на 24 миллиона рублей и лишил его воинского звания генерал-полковника. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, Арсланов совершил преступления, связанные с получением взяток и мошенничеством в особо крупных размерах. Прокуратура настаивала на более суровом наказании, требуя для обвиняемого 19 лет тюрьмы и штраф в размере 120 миллионов рублей. Кроме того, гособвинение предлагало лишить Арсланова звания генерал-майора и всех ранее полученных наград. Суд частично удовлетворил эти требования, вынеся решение о лишении звания и назначении штрафа, но срок заключения оказался ниже запрошенного.
Ещё весной 2025 года стало известно, что Арсланову предъявлены обвинения в коррупции. Следствие установило, что он использовал свое служебное положение для личного обогащения. Прокуроры подчеркивали, что действия обвиняемого нанесли серьезный ущерб государству и подорвали доверие к военным структурам.
Другое громкое дело, связанное с коррупцией в армии, касается бывшего генерал-майора Министерства обороны Ивана Попова. В апреле 2024 года суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Вместе с Поповым к ответственности привлекли бывшего заместителя командующего войсками Южного военного округа Олега Цокова.
Следствие установило, что в период с января по июнь 2023 года они организовали хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для военных нужд. Чтобы скрыть преступление, Попов и Цоков внесли ложные сведения о поставках этого материала в воинские части. Суд также вменил Попову обвинение в служебном подлоге.
По итогам разбирательства Попов получил наказание за мошенничество и подделку документов. Следственный комитет России сообщил, что оба военных действовали в составе организованной группы, что усугубило их вину. Попова также лишили воинского звания и отправили в колонию на пять лет.