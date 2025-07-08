Суд лишил звания генерал-полковника бывшего замглавы Генштаба Арсланова: за что он получил 17 лет колонии

По данным следствия, Арсланов совершил преступления, связанные с получением взяток и мошенничеством в особо крупных размерах. Прокуратура настаивала на более суровом наказании, требуя для обвиняемого 19 лет тюрьмы и штраф в размере 120 миллионов рублей. Кроме того, гособвинение предлагало лишить Арсланова звания генерал-майора и всех ранее полученных наград. Суд частично удовлетворил эти требования, вынеся решение о лишении звания и назначении штрафа, но срок заключения оказался ниже запрошенного.