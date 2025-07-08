Власти одобрили сплошные рубки деревьев на Байкале

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению, которые допускают такие рубки исключительно для лесовосстановления — то есть при удалении погибших насаждений и только на строго определённых участках. Перечень этих территорий будет согласовываться с Российской академией наук. Тем не менее экологи продолжают выражать обеспокоенность: они опасаются, что предложенный механизм может негативно повлиять на экосистему озера и региона в целом, а также создать риски коммерческого использования древесины.