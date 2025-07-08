Власти одобрили сплошные рубки деревьев на Байкале

С 2022 года активно обсуждаемый законопроект, предусматривающий возможность сплошных рубок на Байкале, вышел на завершающий этап рассмотрения.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению, которые допускают такие рубки исключительно для лесовосстановления — то есть при удалении погибших насаждений и только на строго определённых участках. Перечень этих территорий будет согласовываться с Российской академией наук. Тем не менее экологи продолжают выражать обеспокоенность: они опасаются, что предложенный механизм может негативно повлиять на экосистему озера и региона в целом, а также создать риски коммерческого использования древесины.
Когда могут разрешить сплошные рубки.
Сплошные рубки на особо охраняемых территориях вокруг Байкала планируется разрешать только с целью восстановления лесов, если насаждения утратили свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические или иные важные функции. Эти поправки, подготовленные Минприроды, были одобрены правительственной комиссией (информация имеется в распоряжении «Известий»), сообщили источники в правительстве.
Поправки вносятся в статью 25.1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе».
Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изначальный законопроект включал меры по защите природы Байкала, в том числе закрепление случаев, когда допускается проведение сплошных рубок леса на особо охраняемых территориях вокруг озера.
Кроме того, документ предусматривает расширение мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам, а также создание Комиссии по охране Байкала и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. Об этом пишет газета «Известия».
Также сообщалось, что «черные лесорубы» нанесли многомиллионный ущерб калининградским лесам.
В июле 2023 года Госдума приняла инициативу в первом чтении. Тогда предлагалось разрешить строительство дорог, очистных сооружений, кафе и общественных туалетов вблизи озера, что могло стать основанием для сплошных рубок с вырубкой до 70% древесины.
Однако природоохранные организации выступили против таких мер — протесты звучали и в Общественной палате РФ, и в Совете при Президенте по правам человека. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пересмотреть спорные нормы из-за многочисленных замечаний. Депутаты обещали доработать документ ко второму чтению.
В обновлённом варианте ко второму чтению сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории разрешаются только для восстановления лесов и удаления погибших насаждений, утративших свои важные функции.
Также законопроект предусматривает возможность перевода земель лесного фонда в другие категории для строительства или реконструкции защитных сооружений от водных и геологических угроз, а также для возведения или ремонта дорог и объектов коммунального хозяйства. Земли могут быть переведены и для кладбищ.
Проект перечня лесных участков, где допустимы сплошные рубки, будет формироваться правительством на основе решений специальной Комиссии по охране Байкала и развитию территории. При этом обязательным условием станет рассмотрение этого списка Российской академией наук с предоставлением экспертного заключения.